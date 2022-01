La réserve malherbiste concrétise sa qualité de jeu

Très bons en première période, les Caennais ont fait la différence avant le retour au vestiaire grâce à un doublé d'Anthony Deroin et à une réalisation de Livio Nabab. Les Bretons, relégués de National et bien décidés à remonter dès cette saison, ont fait le forcing en début de seconde période et ont réduit la marque, mais ils n'ont jamais été en mesure de disputer la victoire aux locaux. « On a réalisé une première mi-temps cohérente, note Philippe Tranchant, coach de l'équipe caennaise. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à faire un match complet en terme de jeu. Aujourd'hui, la dernière demi-heure me laisse un peu sur ma faim, avec trop de déchet technique par rapport à ce qu'on est capable de faire. »

Toujours invaincu

Invaincu après trois journées, Caen pointe au cinquième rang du classement de CFA. Surtout, il confirme ses capacités à allier jeu de qualité et résultat, même si Philippe Tranchant se montre perfectionniste. « J'ai des sentiments un peu mitigés. J'aurais aimé qu'on reste à 3-0 un peu plus longtemps car on aurait pu continuer à installer du jeu. Là, on les remet dedans et c'est ce but qui prime dans mon esprit. » Samedi 3 septembre, Caen se déplacera à Viry-Châtillon, lanterne rouge du championnat avec trois défaites en autant de matchs. « Techniquement, je sais que si on continue d'être dans la maîtrise sur toute la durée d'un match, on est capables de gagner là-bas. Il faudra être plus costaud athlétiquement », prévient Philippe Tranchant.