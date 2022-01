Le nouvel album des Red Hot est disponible!

De retour après 5 ans d'absence et un nouveau guitariste, Josh Klinghoffer remplaçant John Frusciante, les Red hot sortent en ce mardi 30 Aout, leur nouvel album intitulé "I'm with You".



Les nouvelles chansons étaient disponibles en écoute gratuite sur iTunes, du 24 au 29 août, une opération inédite. Les fans ont pu découvrir en exclusivité l'ensemble de ce nouvel opus.

En plus de ce nouvel album, les red hot sortent le grand jeu en proposant un live à Cologne aujourd'hui, pour fêter la sortie de leur nouveau bébé.

Un concert qui sera d'ailleurs diffusé dans différentes salles de cinéma à travers le monde et notamment en ce qui concerne la Basse Normandie, le cinéma Pathé Lumière de Caen. Une séance qui a lieu à partir de 21h30. Vos places sont d'ailleurs à gagner toute la journée sur Tendance Ouest!