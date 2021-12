Une kleptomanie à démontrer

Jeudi 18 août, il a volé deux t-shirts et des écouteurs MP3 dans un magasin à Mondeville. Il a détérioré l’ensemble de son délit en tentant d’enlever les antivols avant de rentrer à son foyer et de délester un résident de sa radio, de son téléphone portable et de 70 € en espèces. Interpellé, il a été aussitôt présenté en comparution immédiate du fait de ses 24 condamnations antérieures, quasiment toutes pour vol. Son avocate a demandé un renvoi pour procéder à une expertise psychiatrique. Selon elle, la multiplicité des récidives serait compulsive et maladive. Elle a été entendue puisque le tribunal a ordonné un renvoi de l’affaire au 28 septembre, le temps qu’un psychiatre puisse ou non confirmer la thèse de la kleptomanie. En effet, le prévenu n’a pas su dire pourquoi il avait volé ces objets qui ne lui étaient pas utiles. En attendant, le prévenu a été incarcéré pour éviter la réitération des faits et garantir sa représentation en justice. Il est à présent sans domicile, puisque le “Tremplin” a décidé de l’expulser.