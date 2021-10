SM Caen : les abonnements lancés

La campagne d'abonnements au Stade Malherbe de Caen pour la saison 2010/2011 est officiellement lancée. Elle démarre aujourd'hui, jeudi 3 juin, à partir de 10h, mais uniquement pour les abonnés de la saison dernière, et uniquement via le site internet du SMC : www.smcaen.fr. Les ventes aux guichets pour ceux qui ont accompagné les Rouge et Bleu en Ligue 2 la saison passée, commencent le mardi 8 juin (de 10h à 19h).

Pour les nouveaux abonnés, il faudra patienter jusqu'au 21 juin pour obtenir le précieux sésame, soit sur internet (les 21 et 22 juin), soit directement aux guichets les mêmes jours.

Récemment contacté par Tendance Ouest, le président du Stade Malherbe de Caen, Jean-François Fortin nous a donné son avis sur la campagne d'abonnements :

" J'espère que la remontée en Ligue 1 nous apportera un nombre d'abonnements importants que je ne limiterai pas comme je l'ai fait il y a deux ans. Mais je le limiterai dans la partie populaire parce que je ne souhaite pas que toutes les places “populaires” soient prises par des abonnements et que certains fidèles du SMC soient privés de places lors de certaines rencontres, dans cette catégorie du stade ".







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire