Jusqu'au 26 août, Ouistreham devient la "Mecque" du funboard français.

Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Française de Voile à confié l’organisation du Championnat de France de Voile Espoirs Extrême Glisse à la Société des Régates de Caen-Ouistreham.



Après une édition 2010 réussie, tous les espoirs sont de nouveau tournés vers Eole pour permettre aux compétiteurs de naviguer dans des conditions optimum.



Nouveauté 2011

Hormis les compétiteurs en Slalom 42, les funboarders évolueront toute la semaine en RRD Fire Race 120. En effet, après 10 ans de bons et loyaux services, la Bic 283 OD cède sa place à la RRD Fire race 120, une nouvelle board plus typée slalom/ longue distance au shape moderne qui devrait ravir les compétiteurs. Cette décision, un choix fédéral s’inscrit dans une logique de développement du funboard en France.



Zoom sur les favoris

En F42, après les nombreuses victoires de Jules Denel, trop âgé pour concourir cette année, le titre est remis en jeu au profit de plusieurs très bons riders tels que Wiliam Alikiagalelei, Benjamin Remy, ou encore le Martiniquais Benoit Jacquier.



En RRD 120, chez les Filles, le niveau est là et la compétition s’annonce serrée. La Championne de France en titre Delphine Cousin revient cette année défendre son titre mais la concurrence est féroce. Alice Arutkin, 7 fois Championne de France en Bic 283 OD est bien décidée à s’emparer de ce titre tout comme ses concurrentes Morane Demont et Marion Mortefon dans le circuit depuis plusieurs années.



Chez les garçons, il semble que le Champion en titre Tristan Algret ne soit pas présent cette année tout comme le médaillé de bronze 2010 Johann Dargent. Ces absences laissent la voix libre à Gaël Cousin 2ème l’an dernier qui compte bien prendre exemple sur la sœur ainé et décrocher le titre.

La concurrence s’annonce là aussi terrible puisque en l’espace d’un an ces jeunes espoirs ont eu tout le temps de s’entrainer et de s’améliorer. Ainsi on devrait voir virer dans le peloton en tête des compétiteurs tels que Antonin Lefèvre, Thibault Bernard ou encore William Huppert et Justin Denel.



Côté festivités, la SRCO avec le soutien et l’implication du Service des Sport de la Ville de Ouistreham proposera sur la plage des tournois de beach volley et beach foot durant toute la durée du championnat.

Les journées de mardi et mercredi seront réservées à l’accueil des jeunes des centres de loisirs pour qu’ils s’essaient au char à voile ou encore au cerf volant.

Un village sera installé sur le front de mer où vous retrouvez plusieurs dont un stand de recyclage en bagagerie originale.



Côté sportif, courses de type Slalom et longue distance, de quoi offrir un joli spectacle de la côte aux locaux et touristes de passage.



Les prix seront décernés sur l’épreuve :



Champion de France de Voile Espoirs Windsurf de Fire Race 120 Garçon.

Championne de France de Voile Espoirs Windsurf de Fire Race 120 Fille.

Champion de France de Voile Espoirs Windsurf Slalom 42 Open.