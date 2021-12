Divorce : il met le feu à sa maison (14)

La gendarmerie et les pompiers ont dû intervenir hier soir, jeudi 18 août, vers 23h30 pour venir en aide à une personne fragile à Longueville, petite commune du Bessin située entre Bayeux et Isigny-sur-Mer. Quelques minutes plus tôt, elle venait de tenter de mettre le feu à sa maison.