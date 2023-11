Caen. Il la violente à coups de balai mais elle ne veut pas qu'il soit condamné

Le 11 juin 2023 à 17h45, les policiers sont appelés pour des violences à Hérouville-Saint-Clair. A leur arrivée sur les lieux, ils entendent des cris. Un enfant de 13 ans leur ouvre la porte. Il dit que ses parents, d'origine afghane mais en France depuis plusieurs années, se disputent. Les forces de l'ordre constatent que la femme a la pommette rouge, avec des traces de sang.

Des coups de balai

Elle dit qu'elle veut déposer plainte et relate les faits. Ce jour-là, elle demande à son mari de 58 ans de doucher les enfants pendant qu'elle fait la vaisselle. Il jure en afghan, et la fille aînée voit son père frapper sa mère avec un balai. Elle a des blessures sur la jambe. C'est alors que la jeune fille appelle la police. Entendu, le quinquagénaire conteste les faits, mais confirme la présence des enfants. Il explique que son épouse lui a jeté une bouteille d'eau et un cendrier à la tête, car elle est très jalouse. Il a pris le balai pour se défendre parce qu'elle le menaçait avec une chaise. L'homme est mis sous contrôle judiciaire le 12 juin.

Elle veut reprendre la vie commune

Jugé au tribunal de la Presqu'île de Caen le mardi 7 novembre, il maintient ses dires et affirme que c'est lui la victime. Présente à l'audience, la femme dit qu'elle a pardonné à son époux et veut reprendre la vie commune. Une page se tourne et elle ne souhaite plus d'interdiction de contact. Dans son réquisitoire, le procureur explique que les faits sont simples. Le prévenu s'est montré violent envers sa femme. La thèse de la légitime défense ne peut être retenue. Pour l'avocat de la défense, au contraire, elle doit être retenue, car la femme a agi sous la colère. Il demande la relaxe.

Reconnu coupable, l'homme est condamné à 3 mois de prison avec sursis, obligation de stage contre les violences conjugales, pas de réversion de la pension de retraite, retrait de l'autorité parentale.