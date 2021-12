Quatre variétés seront disponibles: le "AC/DC Back In Black Shiraz" (rouge), le "AC/DC You Shook Me All Night Long Moscato" (blanc doux), le "AC/DC Highway To Hell Cabernet Sauvignon" (rouge), le "AC/DC Hells Bells Sauvignon Blanc" (blanc sec).



Les membres du groupe figureront sur l'étiquette des bouteilles. Le vin sera disponible dès le 18 août en Australie.

L'alcool est bien sur à consommer avec modération!