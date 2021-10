Succès à Cherbourg pour Z'escale

Succès incontestable pour la « Fête z'escale » à Cherbourg hier, dimanche 23 mai. Cette manifestation visait à donner l'image d'un port d'escale attractif et dynamique. Quelque 2 800 passagers du Vision of the Sea lui en ont donné l'occasion, d'autant que 120 commerces du centre-ville étaient ouverts. Pas mal pour un dimanche de Pentecôte.