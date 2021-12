Aux Etats-Unis, Open Happiness est une collaboration musicale unique entre les membres des groupes Panic At The Disco (Brendon Urie), Fall Out Boy (Patrick Stump) ou Gym Class Heroes (Travis McCoy) !

Leur single du même nom que la formation "Open Happiness", choisit pour illustrer la bande-son de la pub Coca-Cola, est en passe de devenir l'un des évènements de cet été 2011.