Le clip de "Moves like Jagger" signé Maroon 5/Christina Aguilera est en ligne!

Christina Aguilera et le leader du groupe Maroon 5, Adam Levine, deux des quatre juges qui se chargent d'entraîner les participants de l'émission de téléréalité américaine The Voice, ont uni leur voix pour l'enregistrement d'une nouvelle chanson, baptisée Moves like Jagger!

"Moves Like Jagger" est un titre électro-pop doté de quelques touches rock. Un savant mélange en hommage à Mick Jagger, leader des Rolling Stones, et à son sens inné de la danse. Ce titre figure sur la réédition de l'album "Hands All Over" de Maroon 5.

Vous pouvez donc découvrir ci-dessous, non seulement le clip de Moves Like Jagger mais aussi un aperçu du tournage du clip!