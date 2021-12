Figurants recherchés dans le Calvados

Ce film, intituté "L'Amérique" sera interprété Christophe Lambert et Claude Brasseur.



Pour le tournage, courant septembre, de certaines scènes dans la région de

Deauville, Trouville et Cabourg, Paradis Films recherchons en nombre conséquent, pour une

à plusieurs journées, des personnes adultes (hommes et femmes de tous styles). De nombreuses scènes liées à l’univers hippique et au monde des courses seront reconstituées. Chaque journée de tournage sera rémunérée.

Si cela vous intéresse, adresser rapidement un email ayant pour intitulé "CASTING « COTE FLEURIE » en indiquant nom + prénom + adresse + numéro de téléphone + date de naissance + photos (éviter photo d’identité svp) à :tournagenormandie@gmail.com

Vous pouvez aussi envoyer un courrier à :

CASTING « COTE FLEURIE »

OFFICE DE TOURISME

32, quai Fernand Moureaux

14360 TROUVILLE S/MER