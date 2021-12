Le départ de la pollution de la Vire trouvé

Mercredi 20 juin, une pollution de peinture et d'hydrocarbures avait été déclarée près du Pont Merveilleux du Vigneau, près de l'installation des barques et pédalos. L'origine du déversement n'est plus inconnue pour les investigateurs.

Une semaine après, les services techniques de l'agglomération saint-loise ont découvert que cette pollution provenait d'une fuite dans le système de fioul de la chaufferie du collège Louis Pasteur. Après avoir stoppé cette fuite, les hydrocarbures devraient disparaitre d'ici quelques jours.