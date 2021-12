Cet été, les piscines font le plein

Dans l’agglomération caennaise, huit établissements vous sont ouverts pour piquer une tête. Voici un répertoire de ces établissements :

Caen

-Stade Nautique de Caen, Avenue Albert Sorel - Tél. 02.31.30.47.47 Extérieurs : Piscine olympique (50m), petit bassin de loisirs (25m), fosse à plongeon.

-Piscine de la Grâce de Dieu, 60 avenue Père Charles de Foucault - Tél. 02.31.52.19.78 Intérieurs : grand (25m) et petit bassin.

-Piscine du Chemin-Vert, 42 rue de Champagne - Tél. 02.31.73.08.79 Grand (25m) et petit bassin, pataugeoire.

-Piscine Universitaire, SUAPS, Campus 1 - Tél. 02.31.56.55.94 Bassin intérieur de 25m. Période scolaire.

-Hérouville-Saint-Clair

Piscine Montmorency, 16 rue de Bouvines - Tél. 02.31.95.69.00 Bassins intérieurs : grand (25m) et petit bassin, pataugeoire.

-Carpiquet

Centre aquatique Sirena, avenue Charles de Gaulle - Tél. 02.31.15.51.50 Bassins ludiques.

-Colombelles

Piscine Sivom de Colombelles, rue Salvador Allende - Tél. 02.31.72.17.11 Grand et petit bassin.

-Mondeville

Piscine Sivom des 3 Vallées, rue de la Cavée - Tél. 02.31.84.75.06 Bassin de 25 m.



Que vous soyez “sport” ou plus “loisirs”, il y a forcement une piscine qui vous convient.