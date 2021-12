Des photos de live des Beatles à prix d'or

Les Beatles font toujours autant recette. Des photographies du premier concert des "Fab Four" aux Etats-Unis ont été vendues pour la somme de 361.938 dollars, soit 270.000 euros, à l'occasion d'une vente aux enchères à New York. La quarantaine de clichés en noir et blanc avait été prise par le photographe Mike Mitchell, le 11 février 1964, au Washington Coliseum, où 8000 personnes avaient applaudi la première prestation du quatuor sur le sol américain.