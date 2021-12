Beyoncé s'invite dans un supermarché

Voir des fans danser sur un titre de leur idole dans un grand magasin, ce n'est pas commun. C'est pourtant ce qui vient de se produire dans un supermarché américain sur le titre "End Of Time" de Beyoncé, extrait de son nouvel album "4". !



Après Lady GaGa et Mylène Farmer, c'est au tour de Beyoncé d'être promue par ses fans au cours de ce que l'on appelle un flashmob. Pour les moins calés, un flashmob est une prestation chorégraphiée dans un lieu insolite, le plus souvent sur une grande place ou dans un magasin comme ce fut le cas au mois d'avril sur le titre "Oui mais... non" de Mylène Farmer, dans le Décathlon de Castres. On sait tout autant s'amuser de l'autre côté de l'Atlantique.

Quelques fans de Beyoncé se sont donnés rendez-vous dans un supermarché Target pour une chorégraphie maitrisée sur le titre "End Of Time", extrait du dernière album "4" de la diva R'n'B.

C'est Todrick Hall, candidat au casting du télé-crochet "American Idol" en 2009 qui emboîte le pas et mène la danse. Face aux caisses, il est accompagné de quatre danseurs dans un premier temps, et rapidement rejoint par des dizaines de fans qui ont répété quelques pas pour ce final saisissant. Découvrez sous cette article cette vidéo chorégraphiée.