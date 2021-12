Pas de répit pour les douanes

Dès que les passagers débarquent du ferry en provenance de Portsmouth, les douaniers de la brigade de surveillance de Caen-Ouistreham s’activent pour contrôler leurs papiers. “Ouistreham est un point d’entrée très important dans l’espace Schengen dont la Grande-Bretagne ne fait pas partie”, rappelle l’un des agents en service.

Cette mission de contrôle des identités n’a pas toujours été à la charge de la brigade. Elle l’est depuis 1993 et la mise en place du Grand marché intérieur européen. Sa particularité se situe justement dans ce domaine puisqu’elle cumule cette fonction avec les opérations de douanes classiques qui concernent essentiellement le contrôle des marchandises et des moyens de transports.



Traque aux clandestins

La brigade de surveillance a donc pour mission d’intercepter les clandestins. Trois profils sont distingués : “Il y a tout d’abord les personnes seules avec un faux document ou qui ont usurpé l’identité de quelqu’un d’autre”, indique un chef d’équipe. “Il y a aussi ceux qui arrivent cachés dans un véhicule, et enfin ceux qui essaient de grimper dans des camions à l’insu des conducteurs”, complète-t-il. Ainsi, la brigade a mis la main fin 2010 sur neuf clandestins asiatiques qui cherchaient à gagner l’Angleterre.

Leur mission purement douanière n’est pas en reste. Plus de 11 kg de cocaïne ont été saisis fin 2010.

La période estivale n’est pas toujours la plus évidente à gérer. “L’été, nous sommes en effectifs réduits avec les congés, or c’est à cette période qu’il y a le plus de passagers”, constate un douanier. La fusion de la Brigade de Caen-Ouistreham (17 agents à ce jour) avec la Brigade de surveillance et d’intervention de Caen (18 agents) doit intervenir prochainement. De quoi renforcer le contrôle du trafic transmanche.