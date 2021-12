Toute l’agglo en trente balades

Depuis plus de dix ans, les trois compères parcourent la Normandie à la recherche de sentiers et de paysages empreints d’anecdotes historiques, insolites ou ludiques. Courant 2010, ils décident de proposer un guide de trente promenades à travers l’agglomération caennaise. Une idée qui enchante aussitôt l’équipe de Caen la mer et celle du syndicat mixte de transports Viacités, car chaque balade a pour départ et arrivée un arrêt du réseau Twisto. Le “Vallon du Dan”, la “Ville aux cent clochers” ou “les Vallées Secrètes”, des noms de lieux peut-être familiers mais dont la signification concrète reste vague. Ce guide illustré permettra d’y remédier. “De quoi satisfaire votre curiosité et votre aspiration à la flânerie”, conclut Philippe Duron.

Pratique. 30 promenades à Caen la Mer, Éditions OREP, 15€. Disponible à l’office de tourisme de Caen.