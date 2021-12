Athlétisme : l'EAMH sur le pied de guerre

En l'absence de Tanguy Clavier, laissé au repos en vue des championnats d'Europe (du 21 au 23 juillet en Estonie), les représentants bas-normands ont dû se contenter des places d'honneur. Edgar Levard, sixième du 800 mètres juniors, a réalisé le meilleur résultat du club. Léo Armand, à un centimètre de son record personnel lors des qualifications du saut en hauteur (1,97 m), a également atteint son objectif en entrant en finale. Les séniors vont désormais prendre le relais des plus jeunes.

En route pour les nationaux

Les championnats nationaux (sortes de deuxième division) se dérouleront les 23 et 24 juillet à Compiègne. Samuel Lauret et Bastien Anyla, qui ont manqué de peu la qualification aux Elites, viseront un podium, respectivement au saut à la perche et au 100 mètres. Au-dessus d'eux figure l'une des grandes révélations de l'athlétisme français. Adrien Clémenceau, 23 ans, sera le favori du 400 mètres haies aux championnats de France Elite, du 28 au 30 juillet à Albi. Avec 49"72, il détient (de loin) la meilleure performance française de l'année.