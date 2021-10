Jérusalem (AFP). Hébron: une Palestinienne tente d'attaquer des Israéliens avant d'être tuée

Aucun policier n'a été blessé dans l'attaque, survenue près du tombeau des Patriarches, lieu révéré par les juifs et les musulmans, a précisé la police.

Il s'agit de la troisième attaque palestinienne au couteau en deux jours.

Jeudi, un Palestinien a tué à coups de couteaux une adolescente israélo-américaine dans la colonie de Kyriat Arba, près de Hébron, avant d'être abattu.

Quelques heures plus tard, à Netanya près de Tel-Aviv, un autre Palestinien originaire de Tulkarem en Cisjordanie a blessé à coups de couteau un homme et une femme avant d'être tué par un passant.

Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie et longtemps cœur commercial du territoire palestinien occupé, est une poudrière depuis que 500 colons se sont installés dans le centre historique, barricadés sous haute protection militaire et retranchés derrière une zone tampon désormais interdite d'accès aux 200.000 habitants palestiniens.

La ville, et plus particulièrement le Tombeau, a concentré une partie des violences qui secouent depuis début octobre les Territoires palestiniens et Israël et ont couté la vie à 213 Palestiniens, 33 Israéliens, deux Américains, un Erythréen et un Soudanais.