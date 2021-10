Bagarre à coups de couteau dans les rues de Caen

Mercredi 29 juin 2016, un jeune homme de 20 ans, et son comparse, 18 ans, étaient jugés en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), respectivement pour violence aggravée et pour complicité et port sans motif légitime d'arme blanche. Les faits se sont produits trois jours plus tôt, à 23h dans les rues de Caen. Une bagarre éclate entre plusieurs jeunes devant un bar de l'avenue de la Libération et se poursuit jusque devant un autre établissement, rue de l'Oratoire.

Le corps porte trois plaies sanglantes

Samu, pompiers, police se trouvant à proximité, secourent très vite un blessé gisant à terre. Le corps porte trois plaies sanglantes. La plus importante se situant à l'omoplate ( profonde de trois centimètres nécessitant sept points de suture ).

L'ainé des deux jeunes reconnaît avoir porté un coup dans le dos, à l'aide d'un couteau. Mais il affirme n'en avoir porté qu'un. Il soutient également qu'il tenait l'arme à moitié repliée dans sa main pour donner plus de force à son coup de poing (il s'est d'ailleurs lui aussi entaillé un doigt).

Hemothorax et pneumothorax

« On n'impressionne pas en frappant dans le dos !, déclare le président, on n'est pas loin de la cour d'assises ! La victime a eu le poumon touché et souffre de complications, hemothorax et pneumothorax ! Cette violence, qui a pour cause un motif futile est extrêmement grave !»

« Je ne pouvais pas laisser mon copain dans cette situation », se justifie le prévenu. Le plus jeune, quant à lui, explique avoir remis à son comparse le couteau d'escalade qu'il porte toujours sur lui en cas d'agression. Celui-ci est finalement relaxé du délit de complicité au bénéfice du doute mais est reconnu coupable de port d'arme blanche, qui lui est confisqué. Il écope d'un mois de prison avec sursis.

L'ainé, coupable, est condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes aménageables. Interdiction lui est faite de porter une arme blanche durant trois ans.