11,5 millions d'euros de fraudes sociales dans l'Orne en 2015

Le chiffre est astronomique : onze millions et demi d'euros de fraudes sociales ont été détectées dans l'Orne, en 2015. Soit plus de deux fois plus qu'en 2014. Ces fraudes ont pu être détectées grâce à un travail conjoint des diverses administrations.

Fraudes tous azimuts

Il s'agit des fraudes à l’état civil : faux parent isolé, fausse paternité, faux enfants pour encaisser davantage de prestations. Des fraudes d'activité comme le cumul du RSA avec du travail au noir. De fraudes de résidence par des ressortissants étrangers qui déclarent résider en France. De la dissimulation de revenus, mais aussi de surfacturations d'actes par des professionnels de santé, ou d'entreprises qui emploient des salariés non-déclarés... L'imagination est sans limite.

Collaboration entre administrations

Toutes les administrations croisent leurs fichiers au sein du Codaf, le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude. Mais elle se réunissent aussi régulièrement et organisent des « descentes » sur le terrain : 25 opérations de ce type dans l'Orne ont été réalisées en 2015, avec 169 entreprises et 492 personnes contrôlées. Isabelle David, préfète de l'Orne :

L'objectif du Codaf est de "faire aussi bien cette année", voilà les contrevenants prévenus ! Les peines qu'ils encourent vont jusqu'à 7 ans de prison ferme. Les biens des contrevenants sont aussi très souvent saisis. "Faire mal au portefeuille", semble être l'arme la plus dissuasive.