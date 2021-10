Un coup de vent et hop : la perruque de Sia s'envole, son visage est dévoilé (Vidéo)

La chanteuse australienne se la joue mystérieuse. Mais réussir à se camoufler n'est pas toujours chose aisée... Lors d'une prestation en plein air, en concert à Denver dans le Colorado, le visage de Sia s'est dévoilé à son insu à cause des conditions météo. Le vent à soulevé sa perruque, au grand dam de la chanteuse, mais au plus grand plaisir des fans et des photographes !





Sia takes the stage at #SFS2 with Maddie Ziegler! Une vidéo publiée par SeriesFest (@seriesfest) le 22 Juin 2016 à 21h43 PDT







Mais Sia ne s’est pas laissée déstabiliser, et a continué à chanter comme si de rien n'était.





Sia's face came out of hiding at windy concert in Colorado. ???? pic.twitter.com/b8DDNLqdzV — Pop Crave (@PopCrave) 23 juin 2016







La chanteuse partageait la scène avec Maddie Ziegler, sa danseuse fétiche que l'on avait découverte dans le clip "Chandelier"







Got some Sia coming up for your Sunday and we've finally seen her face today thanks to a HUGE gust of wind!! ???? pic.twitter.com/GlbZTkQlzw — Capital (@CapitalOfficial) 26 juin 2016