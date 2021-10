Paris (AFP). Loi travail: Valls et El Khomri recevront syndicats et patronat mercredi et jeudi (Matignon à l'AFP)

Le Premier ministre Manuel Valls et la ministre du Travail Myriam El Khomri recevront mercredi et jeudi les organisations syndicales et patronales dans le cadre de réunions bilatérales sur la loi travail, a annoncé Matignon à l'AFP lundi.