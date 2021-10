Au nord de Caen : il vole 200 mètres de barbelés et 750 litres de fioul

Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 juin 2013, à Trevieres, au nord-ouest de Caen. Un homme âgé de 50 ans a comparu le mercredi 22 juin pour vol devant le tribunal de grande instance de Caen.

Il se blesse à la main

Selon ses dires, cette nuit là, le prévenu accepte de donner « un coup de main » à son neveu pour aller charger des bobines de fil de fer barbelés dans une remorque. Bobines que celui-ci prétend avoir acheté à un exploitant agricole, évidemment absent à cette heure là.

Manipulant le barbelé, l'individu prévenu se blesse à la main et rentre se soigner chez lui.

Analyse ADN d'un mouchoir

200 mètres de fil de fer barbelé ainsi que 750litres de fioul sont dérobés.

Le lendemain, l'agriculteur constate que 200 mètres de fil de fer barbelé ainsi qu'une quantité importante de fioul ( environ 750l ) remisé dans sa citerne ont disparu. L'analyse ADN d'un mouchoir ensanglanté trouvé sur place remonte au prévenu.

« C'était pour aider mon neveu »

Le prévenu nie formellement le vol, insistant sur le fait de s’être trouvé sur les lieux essentiellement pour aider son neveu.

Mais ce dernier, mise en cause ne reconnaît pas non plus le vol. Le prévenu a un très lourd casier judiciaire : vingt-trois mentions pour vols.

Le procureur s'étonne : « Si cela avait été de la marchandise achetée, pourquoi aller la chercher la nuit, alors que le propriétaire n'est pas là ? »

Personnalité immature

L'expertise psychiatrique montre une personnalité déséquilibrée et immature dont le discernement peut être parfois altéré. Étant sous curatelle, son tuteur présent à l'audience explique : « Même à une heure du matin il est capable de rendre n'importe quel service sans se poser de question. »

L'avocat de la défense plaide les carences intellectuelles de son client. « Il y a des choses qu'il ne peut pas concevoir. Blessé, il part se soigner et après les autres volent le fioul. Vue sa psychologie il est certain qu'il n'aurait même pas eu l’idée de faire ça tout seul.

Relaxe au bénéfice du doute

Le procureur admet qu'il est difficile de le condamner comme quelqu'un qui aurait la plénitude de son discernement. L'homme est donc relaxé au bénéfice du doute.