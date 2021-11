Exhibition : Ils s’ébattent devant leurs enfants

James naît en 2006. À leurs côtés, Ryan, né d’une précédente union, deux fillettes issues d’une relation avec le frère d’un précédent compagnon, sans compter quatre autres enfants, tous nés du côté d’Isabelle.

Le 1er mars 2010, les enfants dénoncent divers faits aux éducateurs : violences de William, vomissement de la mère, alcoolisme, manque. “Quand ils font l’amour, on le sait” ou encore “on les a vus faire des trucs avec des chiens”. Tous les enfants sont “placés” d’urgence trois jours plus tard.

À l’audience du 23 juin, les deux prévenus répondent d’exhibitions sexuelles. William est reparti vivre dans l’Aisne, près de sa famille. Il explique qu’il voulait qu’Isabelle boive pour “qu’elle soit plus entreprenante”. Isabelle Feuillet est condamnée à dix mois de prison, dont quatre avec sursis. William Vanden Bossche écope lui de huit mois fermes et de deux mois avec sursis. Ils subirons ensuite un suivi socio-judiciaire de deux ans. Tous deux sont interdits d’exercer leurs droits civiques et civils durant cinq ans. Ils devront verser des dommages et intérêts aux enfants.