Jazz: Première soirée Dancefloor à Caen vendredi 24 juin 2016

Le CJBN organise sa première soirée dancefloor à Caen! Swing, charleston, électro…, après un concert de 1ère partie, vous ne pourrez plus regagner vos sièges !

C'est le groupe "Un poco loco" qui se lancera avec saxophone ténror, clarinette, contrebasse et trombone. Vous profiterez d'une musique bebop des années 1940-50 ambiance latino.

De Tin Tin Deo à Night in Tunisia, quelque part entre la fureur du swing et l’élégance du son West Coast, le trio revisite avec plaisir et fantaisie les standards, connus ou méconnus, qui ont fait du jazz une musique vivante et populaire.

Place ensuite à "Caen ça swing!" pour Jazz Masters : la part belle aux grands noms du jazz ! Ils visiteront la grande époque des ballrooms de Harlem des années 30 !

Rendez-vous au Portobello Rock Club (7bis avenue de Tourville) vendredi 24 juin 2016 à 21h à Caen. Infos sur www.cjbn.fr