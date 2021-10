Lille (AFP). Euro-2016: les Bleus pour s'ouvrir un boulevard

Le pays-hôte, en grande difficulté lors de ses deux premières sorties contre la Roumanie (2-1) et l'Albanie (2-0), est loin d'avoir dissipé les doutes et les interrogations sur son niveau. Il ne cracherait donc pas sur un parcours bien balisé jusqu'aux demi-finales, l'objectif minimum assigné par la Fédération française de football.

S'ils parviennent à résister aux Suisses, les Bleus seraient ainsi opposés dans une semaine à un 3e de groupe au prochain tour avant de se frotter en quart au 2e des poules B ou F. De quoi voir la suite du tournoi avec beaucoup plus de sérénité.

Ce ne sera pas du luxe au vu des calamités qui se sont abattues sur l'équipe de France ces derniers temps (chantage à la sex-tape, contrôle positif de Mamadou Sakho, forfait, accusations de racisme contre Didier Deschamps). La dernière polémique en date, sur le bras d'honneur supposé de Paul Pogba, est venue rappeler la pression médiatique et populaire que doivent gérer les Tricolores pour cet Euro à la maison.

Le sélectionneur a déclaré samedi que le milieu de la Juventus Turin lui avait fourni une "explication" au sujet de son geste équivoque à la fin du match face à l'Albanie mercredi et a dit croire en la "sincérité" de son joueur. Ce dernier avait démenti "fermement" auprès de l'AFP avoir effectué un bras d'honneur. Il n'empêche, Pogba, attendu comme l'une des stars de la compétition mais jusqu'ici très décevant, sera particulièrement surveillé contre la Suisse et n'a pas intérêt à passer encore une fois au travers.

Après avoir débuté sur le banc face aux Albanais, le Turinois est assuré d'être titulaire, tout comme Antoine Griezmann, l'autre grande vedette française. Mais contrairement à Pogba, le finaliste malheureux de la Ligue des champions avec l'Atletico Madrid a déjà lancé son Euro en ouvrant le score mercredi. Il s'est sans doute libéré d'un poids et d'une tension qui ont pour le moment paralysé Pogba.

- Des suspensions à éviter -

Même si la Suisse, 2e du groupe avec 4 points, connait un début d'Euro mitigé, la présence des deux têtes d'affiche bleues ne sera pas de trop contre une formation qui aura à cœur de prendre sa revanche sur la fessée reçue au 1er tour du Mondial-2014 (5-2). Il manque en effet 5 titulaires de l'équipe sortie victorieuse des Helvètes au Brésil.

Ce qui ne va pas empêcher Deschamps de faire tourner son effectif. Outre une volonté de ménager ses troupes avant une troisième rencontre en neuf jours, le sélectionneur a en tête la problématique des cartons jaunes et veut éviter des suspensions avant les 8e de finale.

L'attaquant Olivier Giroud et le milieu N'Golo Kanté, les deux Bleus avertis, ne devraient ainsi pas être concernés par le duel franco-suisse et devraient laisser leurs places à André-Pierre Gignac et Yohan Cabaye.

"Il est très bien. Il n'a pas débuté les deux premiers matches mais il est prêt. Sa bonne rentrée à Marseille (contre l'Albanie, ndlr) dans le dernier quart d'heure, le prouve bien", a expliqué Deschamps à propos de Gignac.

Le technicien national a en revanche avoué qu'il ne "savait pas" que son gardien Hugo Lloris pouvait égaler son record de capitanat avec les Bleus (54). Pour Deschamps, la seule chose qui importe, c'est la première place.