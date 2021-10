Lille (AFP). Euro-2016: Gignac, Cabaye, Sissoko et Coman titulaires contre la Suisse

Didier Deschamps a décidé de modifier sensiblement le onze de départ de l'équipe de France en titularisant contre la Suisse les attaquants André-Pierre Gignac et Kingsley Coman et les milieux Yohan Cabaye et Moussa Sissoko, selon la feuille de match communiquée dimanche par l'UEFA.