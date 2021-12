Vol au dessus du Calvados

Le photographe survole la région depuis plus de dix ans pour réaliser ces clichés insolites et ces prises de vues uniques. La première partie de l’exposition, “L’homme et la nature”, traite des thèmes de la terre et de la mer avec des clichés et des documents d’époque : paysages, villes anciennes ou d’après-guerre, agriculture... L’exposition aborde aussi l’histoire du Calvados depuis le 15e siècle et les traces laissées par la Seconde Guerre Mondiale. Un réel tour d’horizon de notre département...

Pratique. Jusqu’au 30 septembre au Château de Benouville. Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi. Tél. 02 31 95 53 23.