Paris (AFP). Policier et sa compagne tués: ouverture d'une information judiciaire

Le parquet de Paris a ouvert samedi une information judiciaire et requis la mise en examen et le placement en détention provisoire de deux proches de Larossi Abballa, le jihadiste qui a tué un policier et sa compagne dans les Yvelines lundi, a-t-il annoncé dans un communiqué.