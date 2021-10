A peine sorti de prison, à Caen, le jeune homme vole le sac d'une ado

A la foire de Pâques, au parc expo de Caen (Calvados), le 23 avril 2016 vers 18h, une adolescente rencontre une ancienne camarade de classe accompagnée par son petit ami. Désirant faire un tour de manège, elle lui demande de bien vouloir garder son sac. Mais, à son retour, le couple a disparu.

"J'étais très amoureuse"

Après enquête, les voleurs sont retrouvés et appréhendés. La "camarade" de la victime se justifie : "Je savais que c’était mal ce que je faisais, mais mon copain m'a demandé le sac et je le lui ai donné. J'étais très amoureuse. Il n'avait pas un sou et dormait parfois dehors. Il a pris l'argent liquide mais il n'y avait que trois euros, et puis il a revendu le téléphone portable à la gare. Après il a jeté le sac dans des buissons."

Steven Gouzouguen, 23 ans, a été jugé pour vol mercredi 15 juin par le tribunal de grande instance de Caen. Le prévenu était absent à l'audience.

Sorti depuis à peine deux mois de prison

Son casier judiciaire comporte déjà quatre mentions : vol avec violence, menaces de mort, dégradations, consommation de stupéfiants. Au moment des faits, il était sorti depuis à peine deux mois de prison. "Cette jeune fille a placé sa confiance en quelqu'un qui ne la méritait pas, constate le procureur. Le sac n'a jamais été retrouvé. Elle a dû faire refaire tous ses papiers. De plus, elle a été très handicapée par le manque de ses lunettes, sans lesquelles elle voit très mal."

Compte tenu de son parcours judiciaire, Steven Gouzouguen est condamné à un mois de prison ferme. Il devra dédommager sa victime de 208,53 euros pour le préjudice matériel et de 600 euros pour le préjudice moral.