Paris (AFP). Découverte d'un carnet de dessins inédits de Vincent Van Gogh

"Ce carnet n'est connu que des propriétaires, de moi-même et de l'éditeur", a confié à l'AFP Bernard Comment, responsable de la publication de cet ouvrage intitulé "Vincent Van Gogh, Le brouillard d’Arles, carnet retrouvé". "C'est stupéfiant, fulgurant", a-t-il dit.

Le livre paraîtra simultanément dans plusieurs pays dont la France, les Etats-Unis et le Japon en novembre.

"Les Editions du Seuil annoncent la publication d’un ensemble de dessins inédits de Vincent Van Gogh au mois de novembre", a indiqué la maison d'édition dans un communiqué.

"Ce livre tout à fait exceptionnel" sera "publié simultanément aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (Abrams), en Allemagne (Knesebeck), aux Pays-Bas (Lannoo) et au Japon, et dans plusieurs autres pays par la suite", a ajouté l'éditeur.

L'origine de ce carnet, le nombre des dessins, la pagination du livre ou son prix n'ont pas été précisés.

"Aucune autre information ne sera divulguée jusqu’à la conférence de presse mondiale qui aura lieu à Paris mi-novembre 2016, à la veille de l’arrivée du livre dans les librairies des différents pays concernés", insiste le communiqué.

"La publication du livre sera l'acte de divulgation de ce carnet retrouvé", a indiqué Bernard Comment, précisant qu'il connaissait l'existence de ce carnet "depuis un peu plus d'un an".

"Le carnet contient un nombre significatif de dessins, plus qu'une dizaine", a-t-il dit. Il a indiqué que des experts avaient vérifié l'authenticité de ce carnet. "Il y a eu un véritable travail scientifique" pour attester que c'était bien un carnet utilisé par Van Gogh", a-t-il dit.

Interrogé sur la découverte de ce carnet inédit du peintre néerlandais, le Musée Van Gogh d'Amsterdam et le Musée d'Orsay à Paris n'avaient pas réagi jeudi en fin d'après-midi.

Mort à 37 ans, en juillet 1890, Vincent Van Gogh est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Ses toiles, exposées dans les plus grands musées, comptent parmi les plus recherchées.

Un "Portrait du Dr Gachet"(1890) a atteint 82,5 millions de dollars lors d'une vente Christie's à New York en 1990. En mai 2015, une autre de ses toiles, "L'allée des Alyscamps" a été adjugé pour 66 millions de dollars lors d'une autre vente aux enchères à New York.

Quant aux dessins, on connaît environ un millier de feuilles de l'artiste.