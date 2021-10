Un maire de Normandie tabassé dans son bureau par un ancien collaborateur

Mercredi noir pour le maire de Ferrières-Haut-Clocher, près de Conches-en-Ouches (Eure). Ce 8 juin 2016, Robert Beautier est en train de travailler dans son bureau, à la mairie. Il entend quelqu'un entrer. Il lève la tête : "J'ai vu l'ancien directeur des services techniques de la communauté de communes, dont je suis le vice-président. Ca n'allait vraiment pas avec lui et il avait démissionné il y a un an et demi", raconte le maire.

Il veut lui "faire sa fête"

Devant cette entrée impromptue, l'édile demande à l'intrus : "Que faites-vous là ? " ce à quoi le suspect répond : "Je suis là, j'y reste !" Robert Beautier lui demande alors de partir. L'ancien directeur refuse. Pire, il agresse l'élu : "Il m'a tabassé, j'avais le visage en sang. J'ai pris un morceau de bois derrière moi pour me protéger." L'agresseur assure alors qu'il va "faire sa fête" à un autre vice-président de la communauté de communes. Puis il se saisit du bureau du maire et le lui renverse dessus : "Depuis, j'ai des douleurs aux poignets", assure Robert Beautier.

L'agresseur a tenté de se suicider

Le suspect s'en va ensuite sans demander son reste. La victime prévient la gendarmerie, qui lui indique d'aller à l'hôpital, où il reste deux trois heures et reçoit trois jours d'ITT. Depuis, les hématomes ont disparu mais Robert Beautier est inquiet : "J'ai un oeil atteint. Je ne vois plus rien par moments." Il vient de recevoir une semaine supplémentaire d'ITT.

L'agresseur, quant à lui, aurait tenté de se suicider. La gendarmerie se charge de l'enquête.