Athlétisme dans le Calvados : les temps forts du 12e meeting d'Hérouville

Les fans d'athlétisme normands ont rendez-vous au stade Prestavoine à Hérouville Saint-Clair (Calvados) jeudi 16 mars 2016 à partir de 18h pour un meeting qui à chaque édition compte un peu plus dans le paysage national. Né en 2005, un an après une réunion sportive inaugurale sur la piste du stade Prestavoine, ce rendez-vous a pris une nouvelle impulsion en 2009 avec la fusion des clubs de Mondeville et d'Hérouville.

Quelques uns des moments forts de la soirée

1 500m inter-régional

Les organisateurs du meeting d'Hérouville ont choisi de mettre en avant la crème locale du demi-fond, en proposant un 1 500 mètres inter-régional pour ouvrir la soirée (18h50). "L'intérêt est de créer une course pour les athlètes locaux puisque nous disposons d'un vivier de haut niveau sur le demi-fond, avec notamment Dorian Louvet et Léo Fontana", explique Florian Rothenmacher, responsable du plateau. Cinq licenciés du club local seront au départ.

S'y trouvera l'Hérouvillaise Maëva Danois qui vient de réaliser les minima pour les championnats d'Europe. Elle s'aligne sur cette distance plutôt que sur 3 000 m, pour travailler sa vitesse et préserver une certaine fraîcheur avant les championnats de France où elle visera une qualification olympique.

100m hommes

Un plateau extrêmement relevé avec sept partants qui ont déjà couru en moins de 10''20, sur 28 athlètes. Dwain Chambers a annoncé viser un chrono en dessous de 10''16, lui qui espère se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio. Le record réalisé l'an passé sur la piste hérouvillaise, établi par un autre Britannique, James Dasaolu, à 10''14, pourrait tomber.

Une quinzaine d'athlètes se lanceront dans un concours prometteur, "avec seulement deux d'entre eux avec des records personnels en dessous de 2,20m et encore, ils sont à 2,18m", explique Florian Rothenmacher, le responsable du plateau. La soirée de saut pourrait connaître de nombreux rebondissements.

Parmi les nouveautés de cette 12e édition, les organisateurs ont concocté un 5 000 mètres. Le Burundais, Olivier Irabaruta, et son record personnel à 13'23"44, fait office de favori. À suivre aussi le Néerlandais Mohamed Ali, l'Italien Marco Salami et l'Erythréen Merhawi Ghebreselasie.

Le programme de la soirée