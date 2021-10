La 12ème Foire d'Isigny-sur-Mer ces samedi 25 et dimanche 26 juin

Le Centre-Ville et le Parc de l'Hôtel de Ville accueilleront les 25 et 26 juin prochains, la traditionnelle Foire d'Isigny, une 12ème édition toujours riche en exposants et animations.