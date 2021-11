Irma en duo avec Gad Elmaleh

Découverte sur internet, Irma continue de poster de nombreuses vidéos de reprises sur la toile. Après s'être filmée seule en chantant "Au suivant" de Jacques Brel, ou encore des titres de Jackson 5, Ben Harper et Norah Jones, la chanteuse a décidé de se faire accompagner par d'autres artistes. Après des prestations avec Tété, Patrice et Tom Dice, Irma vient de poster sur internet un duo surprenant avec l'humoriste Gad Elmaleh. Ces derniers reprennent le tube "Isn't She Lovely" de Stevie Wonder.