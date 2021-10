Calvados: Du jazz à Caen pour le don du sang

Durant 2 jours, des animations seront organisées place du théâtre autour des lieux où vous pourrez donner votre sang. Vous pourrez donner votre sang mardi 14 juin 2016 de 11h à 19h et l'après-midi du mercredi 15 juin 2016 de 15h à 19h, avec l'établissement français du sang.

Pour pouvoir faire un don, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser 50 kg minimum, et être en parfaite santé. Un dossier médical sera créé pour tout premier don de sang (pensez à amener une pièce d'identité).

Pour rendre ce moment plus "festif", des concerts et des démonstrations de danse seront présentées sur la place du thépatre durant ces 2 jours. Vous pourrez notamment retrouver mardi 14 juin le Jean Benoît Culot 4tet. Un quatuor jazz composé de Jérémy Bruger au piano, Priscilia Valdazo à la contrebasse, Nicolas Leneveu au saxophone et Jean Benoît Culot à la batterie. Ce sera à 14h30 place du théâtre.