Marre de l'Euro 2016 ? A Rouen, des menus gastronomiques à prix cassés pour les femmes

Faire d'une pierre deux coups. C'est en somme, l'objectif du Club des Toques qui invite les femmes, dont les conjoints se consacrent au ballon rond, à dîner à leur table pendant l'Euro de foot, du vendredi 10 juin au 10 juillet 2016. Initiée lors de la dernière coupe du monde, l'opération leur permet de troquer les longues soirées de match pour un repas gastronomique autour des spécialités normandes dans plusieurs restaurants de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Le tout, à un tarif préférentiel.

La gastronomie pour tous

Le club des Toques, créé en 2003, rassemble 12 restaurants gastronomiques répartis dans Rouen et ses alentours. Les grands chefs n'en sont pas à leur première opération. La dernière, "Les jeunes à la table des Toques", s'adressait exclusivement aux jeunes de moins de 30 ans. Celle-ci s'articule autour de la même volonté : rendre la gastronomie accessible à tous.

Des menus à prix cassés

Du 10 juin au 10 juillet, deux formules seront donc proposées aux clientes. L'une et l'autre comprennent un apéritif, une entrée, un plat et dessert. Le premier menu, le "frappé" coûte 45€. Le menu "toqué", composé de mets plus raffinés, est quant à lui proposé à 70€.

Découvrez les plats sur la fan page

Toutes les informations sur les restaurants participants figureront sur la fan page Facebook, "Le club des Toques". Celle-ci permettra également de découvrir au fur et à mesure les plats dégustés par leurs convives.