La 3e édition de la Route du Livre à Rouen

La Route du Livre, c'est un parcours ludique organisé par les librairies du centre-ville de Rouen, le temps d'un après-midi, pour rencontrer des auteurs. "Aujourd'hui, la Route du Livre fait véritablement partie du paysage culturel rouennais", se réjouit son président Fred Sendon, libraire au Grand Nulle Part. Créé il y a deux ans à l'initiative de Fred Duval, scénariste rouennais de BD, la manifestation prend de l'ampleur : "Au départ, elle se consacrait à la BD mais le festival se diversifie d'année en année. Nous voulons élargir nos horizons et accueillir un public plus large." Pour cela, les curieux sont invités cette année à visiter 14 lieux, principalement des librairies mais pas seulement. L’événement permet de rencontrer des artistes et des auteurs, de visiter des expositions mais aussi de participer à des ateliers d'initiation à l'illustration.

Pratique. Samedi 11 juin, 14h30-19h. Centre ville de Rouen. Gratuit. www.routedulivre.fr