Fête d'ici et d'Ailleurs à Alençon : focus sur la Cimade qui aide les migrants

La fête "D'Ici et d'ailleurs", est née à Alençon (orne) dans le sillage de la "marche contre le racisme et pour l'égalité des droits". Son édition 2016 est organisée dimanche 12 juin à partir de 12h30 sur le "terrain des pommiers", dans le quartier de Courteille.

Cette fête est gérée par une association qui est elle-même composée d'une trentaine de différentes associations de personnes, d'origine étrangère, et française de divers origines, à Alençon. Plus d'une vingtaine de pays y sont représentés.

Focus sur la Cimade

Cette fête d'Ici et d'Ailleurs est l'occasion d'un focus sur la Cimade, dont une antenne est implantée à Alençon : c'est une association qui aide les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, notamment dans leurs démarches administratives. Laura et Nesma, deux étudiantes en carrière sociales à l'IUT d'Alençon ont effectué un travail universitaire sur cette association :