A Caen, cette nouvelle économie portée par la course à pied

Ouvert depuis 30 ans à Caen (Calvados), le magasin Score, le long de l'avenue du 6 Juin, met plus que jamais l'accent sur la course à pied. Les rayons football, basket et hand ont quasiment disparu depuis la fin mai 2016. La boutique a été totalement relookée. "Le running a toujours constitué une part importante de notre clientèle, mais la mode existe véritablement depuis cinq ans", a pu observer Benoît Gosselin, co-gérant du magasin qui, au 1er janvier, a rejoint le groupement Running Conseil.

L'agglo de Caen, une zone très dynamique pour la course à pied

Mardi 7 juin, un client cherchait dans le magasin une montre adaptée à ses efforts pour le semi-marathon des Courants de la Liberté, programmé entre Bénouville et le Parc des expositions, dimanche 12. "L'agglomération caennaise est une zone très dynamique en matière de course à pied, grâce aux épreuves qui y sont implantés, mais aussi grâce aux groupes qui se sont développés sur Facebook ces dernières années comme Caen Runners."

40 000 dossards distribués pour les Courants de la liberté

Il n'y a qu'à s'intéresser aux lignes de départ des différentes épreuves des Courants de la liberté pour bien apprécier l'engouement croissant. Cet événement sportif place Caen parmi les sites majeurs de course à pied en France. "Cette année encore, nous sommes le premier événement sportif de running en province au niveau du nombre de participants accueillis, assure Yves Martin, président des Courants de la liberté dont l'association va distribuer pour la première fois 40 000 dossards, au total. La course caritative de La Rochambelle partira avec 25 000 femmes contre 20 000 l'an passé. 5 000 participants seront au départ du 10 km, contre 4 000 lors de la précédente édition. Même sur le marathon, nous observons une hausse avec plus de 1 500 coureurs contre 1 200 en 2015 !"

Cette ferveur est d'autant plus appréciable pour les organisateurs qu'elle permet, en partie, de pérenniser les quatre emplois salariés des Courants de la liberté qui, à ce jour, est encore une association. "L'objectif est de le rester. Mais quand on voit l'association du Marathon du Mont-Saint-Michel qui a décidé de céder l'organisation à une entreprise, on ne sait pas de quoi demain sera fait."

Salon le "grand run"

Le lancement du salon "Le grand run" témoigne d'un développement économique du secteur évident. Lors de cette première édition, organisée au parc des expositions, le running ne sera toutefois pas l'unique sport représenté. Pas moins de 100 exposants animeront les allés, dont une vingtaine spécialisés dans la course à pied. Paul Séchaud, directeur de Caen Event, l'organisme en charge du salon, s'appuie sur un événement de running pour lancer ce nouveau rendez-vous économique, dont l'accès est gratuit :

Paul Séachaud, directeur de Caen Event, organisateur du salon Le Grand Run Impossible de lire le son.

Ces dernières années, l'organisation des courses à Caen et ses alentours s'est largement professionnalisée. Dans un tout autre registre, la première édition de la Colore Caen fait déjà un tabac avant même d'avoir été courue. Lancée par l'agence Exaequo Communication, elle regroupe déjà 2 700 inscrits, pour une capacité d'accueil de 5 000 participants. "Nous sentions une forte attente pour ce genre de courses ludiques, notamment auprès des étudiants et elle se confirme", assure Vincent Eudier, chargé de mission qui sort tout juste du triathlon de Deauville qui a réuni 4 300 participants et 40 exposants, dimanche 5 juin.