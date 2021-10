Ju'ste Chez Moi, rue de Geôle à Caen

Mais, outre la décoration qui a été entièrement refaite pour s'orienter vers un style industrialo-festif, une retouche de taille a été apportée : des plats de pâtes à emporter sont disponibles à la carte dès 4,90 €.

Les combinaisons du mois

La combinaison Roquefort-lardons (7,90 €) a retenu mon attention. Les petits budgets apprécieront aussi la formule "pâtes + boissons" à 5,90 €. Tous les midis, la maison propose une formule duo galette + crêpe à 9,90 €. En plus d'une carte aux propositions nombreuses, les suggestions du mois ne sont pas sans apporter une touche d'originalité. En ce moment, la galette "Kendji" est à l'ardoise : emmental, crème, œuf, chorizo, parmesan et tomate marinée. Et les gros appétits se laisseront tenter par la crêpe du moment, la "snickers" avec son Nutella, ses cacahuètes caramélisées, sa boule de glace caramel et sa… chantilly, bien sûr. D'ailleurs, les portions devraient satisfaire assez largement la clientèle, à l'image de la crêpe chocolat en dessert, copieusement arrosée de la délicieuse substance noire !

Pratique. 90 rue de Geôle à Caen.

Tél. 02 31 15 28 79