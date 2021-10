Le Havre : une octogénaire cambriolée par de faux agents des eaux

Aux alentours de 13h, mardi 7 juin 2016, deux hommes sonnent à la porte d'une dame âgée de 81 ans, domiciliée rue Diderot au Havre (Seine-Maritime). Ils se présentent comme des agents des eaux et prétendent une fuite d'eau dans les étages. Le premier prétexte qu'il doit se rendre dans sa cuisine pour effectuer des tests. La femme le laisse entrer, pendant que le second patiente sur le pas de la porte… Peu de temps après, ce dernier pénètre l'appartement et dit à son collaborateur : "C'est bon !", et les hommes prennent aussitôt congé.

Carte bancaire volée

Suspicieuse, la locataire se rend dans sa chambre et découvre que les tiroirs de sa table de nuit et sa boîte à bijoux ont été ouverts, et sa carte bancaire a disparu. Elle fait immédiatement opposition et alerte la police.