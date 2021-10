Beyrouth (AFP). Syrie: les rebelles rouvrent une route clé au nord

Le 27 mai, les jihadistes avaient lancé un assaut contre des localités tenues par les insurgés dans le nord de la province d'Alep et pris plusieurs villages situés entre les fiefs rebelles de Marea et Azaz, ce qui leur avait permis de couper cette route de ravitaillement qui mène jusqu'à la frontière turque.

Après l'échec de plusieurs tentatives pour déloger les jihadistes, les factions rebelles ont lancé deux attaques simultanées à partir de Marea et d'Azaz et réussi à chasser l'EI des villages de Kafer Kalbine et Kaljebrine, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Mais selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, "les jihadistes n'ont pas fortement résisté et se sont finalement retirés (des villages) vu qu'ils font face à plusieurs autres batailles dans le nord de la Syrie".

Marea et Azaz, situées à une vingtaine de km plus au nord-est tout près de la frontière turque, sont aux mains des rebelles depuis 2012. Dans leur offensive, les jihadistes cherchaient à s'emparer de ces deux localités poussant à la fuite des milliers de personnes.

L'assaut jihadiste menaçait également les dizaines de milliers de déplacés installés dans des camps autour de la région d'Azaz.

L'EI contrôle dans le nord de la Syrie une bande territoriale près de la frontière turque allant de la province d'Alep à l'ouest vers celle de Raqa plus à l'est.

Le gros des affrontements se concentrent autour d'une ligne de ravitaillement qui serpente à travers cette la bande territoriale jusqu'à la ville de Raqa, chef-lieu de la province du même nom et capitale de facto de l'EI.

Dans la province de Raqa, les jihadistes font face à deux offensives lancées de part et d'autre de la ville de Tabqa, un point de transit clé près de Raqa: l'une du côté nord par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de combattants arabes et kurdes, et l'autre du côté sud par les forces prorégime.

Dans la province limitrophe d'Alep, les FDS mènent une offensive pour reprendre la ville de Minbej, un autre lieu clé sur la ligne de ravitaillement.

La guerre en Syrie, qui a débuté en 2011 par la répression de manifestations réclamant des réformes, s'est complexifiée au fil des ans, avec une multitude d'acteurs syriens, régionaux et internationaux. Elle a fait plus 280.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.