Grève reconduite à la SNCF, les perturbations en Normandie

A l'appel de deux syndicats, SUD-rail et FO-cheminots, la grève a été reconduite à la SNCF, mardi 7 juin 2016. Elle vise à défendre le régime des cheminots, malgré un projet d'accord sur le temps de travail maintenant certaines règles internes actuelles (RTT, repos) et en améliorant d'autres (travail de nuit). Le président de l'entreprise ferroviaire, Guillaume Pepy, a estimé qu'il n'existait "plus aucune raison de faire grève pour aucun cheminot sur des motifs qui sont limités à la SNCF".

Un avis partagé par François Hollande, le président de la République : "Il y a un moment où, selon une formule célèbre, il faut savoir arrêter une grève", a-t-il annoncé.

Lire aussi : Grève à la SNCF, les prévisions de trafic pour mardi 7 juin en Normandie

Les prévisions de trafic en Normandie

Des perturbations sont encore observées mercredi 8 juin, sur l'ensemble du réseau SNCF. En Normandie, plus de la moitié du trafic sera assurée. Les prévisions :