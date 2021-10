Les festival de la BD et du livre jeunesse - Le Manchot-Bulleur, du 10 au 12 juin 2016 à Coutances (50)

Pour cette 7édition du festival le Manchot Bulleur, pendant 3 jours, près de 30 auteurs seront présents à l'église Saint-Nicolas de Coutances. 3 jours de dédicaces, débats et animations à ne pas manquer.



De façon à élargir les genres il n’y a pas de thématique, sauf en ce qui concerne l’exposition consacrée aux super héros français que vous pourrez découvrir de 10h à 19h non-stop. Ambiance dynamique, détente, ludique, un véritable lieu d’échange entre le public et les professionnels du livre et les auteurs.





Notez aussi la présence exceptionnelle cette année des auteurs Domitille De Pressensé, et de Géronimo Stilton.





Ecoutez Julien Lebrun de l'association organisatrice ''Les Chiens Rouges'' :





Le Manchot-Bulleur, du 10 au 12 juin 2016 à Coutances (50). Rendez-vous dans l’église Saint-Nicolas, l’entrée est gratuite pour tous.

Le Manchot-Bulleur sur le web : le-manchot-coutances.blogspot.fr?

Et sur Facebook : facebook.com/Festival-Le-Manchot-Bulleur???





