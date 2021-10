Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP). Euro-2016: la Roumanie dans toutes les têtes de l'équipe de France

Lundi, ils étaient 22 à reprendre l'entraînement collectif, seul l'attaquant Kingsley Coman, "ménagé" selon l'encadrement, manquant à l'appel.

Finis les matches amicaux, place aux frissons de la haute compétition. Après deux ans de rencontres dénuées de tout enjeu, l'atmosphère risque de changer soudainement du tout au tout durant les quatre jours qui séparent les Bleus du choc face aux Roumains. La pression, pas vraiment palpable jusqu'ici malgré la série de forfaits et les polémiques ayant pollué la préparation, va assurément se faire sentir pour des joueurs qui ont déjà pu mesurer l'attente du public français lors de leurs passages récents en stage à Biarritz, Nantes et Metz.

L'impatience a en tout cas gagné les rangs. "On a hâte d'y être", a assuré samedi le milieu Blaise Matuidi après le succès contre l'Écosse (3-0). "On est excité à l'idée de débuter la compétition", a pour sa part reconnu le capitaine et gardien Hugo Lloris.

La visite de François Hollande, venu dîner dimanche au Centre national du football à Clairefontaine, a également dû faire monter d'un cran l'effervescence qui gagne le groupe. Entouré du sélectionneur Didier Deschamps, de Lloris et de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, le chef de l'État a adressé ses "encouragements" aux joueurs, en leur précisant qu'ils étaient "la France, toute la France", dans une allusion à peine voilée aux accusations de racisme portées par Éric Cantona et Karim Benzema contre Deschamps.

En retour, les Bleus ont offert à ce passionné de ballon rond un maillot floqué du numéro 24.

- Des détails à peaufiner -

Plus tôt dans la journée, les joueurs n'avaient pas chômé en retrouvant Clairefontaine au lendemain du dernier match amical remporté face à l'Écosse à Metz. Les remplaçants ont ainsi eu droit à une petite opposition d'une heure contre les U19 du Mans (7-0). André-Pierre Gignac a brillé avec un triplé, alors que les titulaires de la veille effectuaient un décrassage classique.

Lundi en fin d'après-midi, 22 joueurs étaient présents à l'entraînement. Seul absent: Coman.

Le jeune joueur du Bayern Munich (19 ans), titulaire samedi face à l'Écosse, était toutefois bien là pour signer des autographes avant le début de la seule séance de la semaine ouverte au public. Celles de mardi et mercredi sont programmées à huis clos, car Deschamps et ses troupes ont encore des détails à peaufiner.

Même si l'équipe qui sera chargée d'ouvrir l'Euro est déjà quasiment bouclée dans la tête du sélectionneur (Lloris - Sagna, Rami, Koscielny, Evra - Pogba, Kanté, Matuidi - Griezmann, Giroud, Payet), il subsiste une petite interrogation sur l'identité du 3e poste offensif, Anthony Martial espérant détrôner Payet.

La défense sera évidemment l'autre fil rouge de la semaine. Celle-ci a enfin bouclé une rencontre sans encaisser de but samedi (une première depuis novembre 2015) mais elle sera autrement mise à contribution à l'Euro que face aux Écossais.

Totalement remodelée après les défections de Raphaël Varane, Mamadou Sakho et Jérémy Mathieu, elle n'a eu que deux rencontres amicales pour parfaire ses automatismes et les quatre jours qui la séparent de la réception de la Roumanie ne seront pas de trop pour effectuer d'ultimes ajustements.