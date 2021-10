A 6 ans, il dénonce son père à la police parce qu'il a grillé un feu rouge

L'innocence de ce petit bonhomme fait sourire, même s'il n'est pas si innoncent que ça. Il l'a vu de ses propres yeux : son père est passé alors que le feu était rouge.



Dans les faits, le père de Robbie a marqué un arrêt au feu rouge, de la même manière qu'à un stop, avant de tourner à droite, ce qui est parfaitement légal dans l'état du Massachusetts. Mais Robbie est un petit garçon qui rêve de devenir policier. Il a alors décider de faire du zèle et dénoncer son père.





Mike, le papa, avait récemment appris à son fils le numéro des urgences, le 911, pour qu'il puisse les appeler si jamais un jour il y avait un problème. Dès leur retour à la maison, le garçon a donc décroché le téléphone, profitant de l'absence des parents partis préparer à manger pour appeler le 911.







Le Policier - "9-1-1, quelle est votre urgence ?"

Le fils - "Mon papa a grillé un feu rouge"

Le Policier - "Ah bon ?"

Le Fils - "Oui, mon papa a grillé un feu rouge, c'était dans la toute nouvelle voiture, celle de ma maman. On devait aller la faire nettoyer et il est passé au rouge"

Le Policier - "Il a fait ça ? Est-ce que ton papa est à côté de toi ?"

Le Fils - "Oui"

Le Policier - "Veux-tu me l'appeler s'il te plait ?"

Le Fils - "Oui" ... "Tiens papa, quelqu'un veut te parler"

Le Père - "Ok. Allo ?"

Le Policier - "C'est la Police"

Le Père - "Oh non ! Je vous prie d'excuser mon fils de 5 ans"

Le Policier - "Il voulait juste nous informer que vous aviez grillé un feu rouge monsieur"

Le Père - "(Rires), Oh non ! Je suis vraiment désolé"



Les enregistrement ont été mis en ligne par la police de Quincy, dans le Massachusetts.



Interrogé par les médias, le policier a indiqué qu'il "préfère entendre ce type d'histoire que les appels habituels".



