Agacé par les reproches sur sa conduite, il abandonne sa femme au bord de la route

Au volant d'une Porsche 911 Carrera, l'homme, médecin, aurait selon la femme mal négocié un virage et n'aurait pas été très prudent. Des commentaires qu'il n'aurait pas apprécié entendre de la bouche de sa femme, et se serait vengé en s'arrêtant sur le bord de la Nationale, faisant descendre sa conjointe et la laissant là avant de repartir.



Hébétée, la femme n'avait ni argent, ni téléphone. Elle fut contrainte de faire du stop pour se faire conduire au commissariat le plus proche, celui commissariat du Puy-en-Velay (Haute-Loire) et les policiers ne s’attendaient pas tellement à cette histoire.



Jointe par les forces de l'ordre, la famille a ensuite réussi à convaincre l'homme d'aller la chercher.



Ils étaient en partance pour un séjour dans le massif des Alpilles (Bouches du Rhône). Il est finalement venu la rechercher au commissariat et sont tous deux repartis le lendemain en route vers le sud, comme si de rien n'était.